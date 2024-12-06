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Политика 6 декабря 2024 20:29

В Румынии аннулировали итоги первого тура президентских выборов

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В Румынии аннулированы результаты первого тура выборов Президента страны. Соответствующее решение принято Конституционным судом, сообщает ТАСС.

Как следует из материалов пресс-службы КС, решение относительно всего избирательного процесса было принято единогласно.

Таким образом, процесс будет полностью перезапущен, начиная от предвыборной кампании. Дата проведения голосования будет определена позднее.

Причиной для такого решения послужили многочисленные нарушения, выявленные спецслужбами и МВД в ходе избирательной кампании.

#Румыния #президентские выборы
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