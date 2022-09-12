В «Рубине» заявили, что надеятся получить деньги за трансфер Хвичи в «Наполи»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что надеется на получение выплат за трансфер Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Получит ли "Рубин" что-то за Хвичу? Надеемся, что получим и солидарные выплаты, и другие деньги.

Удивлен ли тем, что Кварацхелия разрывает Серию А? Вспомните, когда ему было 19 лет, о чем мы говорили. Мы говорили, что он будет играть в хорошей европейской команде топ-уровня. У него есть скоростные качества, дриблинг, понимание игры. Молодой, он еще будет развиваться. Он только недавно школьный портфель на шкаф закинул, а уже такой игрок. Мы за него болеем, хорошо к нему относимся. Хвича всегда в контакте со всеми в клубе», – цитирует Сайманова «Матч ТВ».

Напомним, 21-летний грузин стал игроком «Наполи» этим летом, перейдя из батумского «Динамо». В дебютном месяце в итальянском футболе бывший полузащитник «Рубина» был признан лучшим игроком августа.

В России Хвича известен по выступлениям за казанский клуб. «Рубин» футболист покинул нынешней весной, воспользовавшись соответствующим правилом, введенным УЕФА.