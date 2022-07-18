В «Рубине» прокомментировали новость о вылете Дзюбы из Казани в Баку

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию о вылете нападающего Артема Дзюбы из расположения казанского клуба в Баку. По словам функционера, Дзюба – свободная птица. И потому может вылететь в Баку и даже в Лос-Анджелес.

«Тренируется ли Дзюба сейчас с «Рубином»? По Артёму ничего не могу сказать. Он свободная птица: может вылететь в Баку и даже в Лос-Анджелес. Мне кажется, я не тот человек, которого нужно об этом спрашивать. С нами Дзюба поддерживает форму и рассматривает разные варианты. Куда он вылетел — его личное дело. Думаю, некорректно с моей стороны комментировать, куда он полетел, даже если бы я знал», – цитирует Яровинского «Чемпионат».

Ранее сообщалось о том, что вероятной причиной вылета Дзюбы в Баку должен стать переход в один из клубов чемпионата Азербайджана. По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время россиянин может провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».

В минувшем сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за «Зенит». По окончании сезона, форвард покинул клуб из Северной столицы, стал свободным агентом и присоединился для поддержания игровой формы к «Рубину».