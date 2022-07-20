В «Рубине» прокомментировали информацию о проведении матча с «Енисеем» в манеже

Глава медиаслужбы «Рубина» Иван Бодылевский прокомментировал информацию о проведении игры второго тура Первой лиги против «Енисея» в красноярском манеже «Футбол-арена Енисей».

«Мы были в курсе, что придётся сыграть в манеже. Это Первая лига, мы всё понимаем и готовимся к матчу. В клубе все нормально восприняли эту новость, но, конечно, хотелось бы сыграть на открытом стадионе», – цитирует Бодылевского Metaratings.

Напомним, игра «Енисей» – «Рубин» состоится 24 июля и начнётся в 13:00 по московскому времени.

Ранее пресс-служба красноярского клуба объяснила перенос игры проблемами с газоном на стадионе «Центральный». По словам клуба, поле на арене «не позволяет команде играть в контроль мяча и показывать комбинационный футбол, который нравится болельщикам».