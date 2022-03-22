В «Рубине» отреагировали на отъезд Бегича в Хорватию

Защитник «Рубина» Сильвие Бегич улетел в Хорватию, как обычно, на выходные. Так прокомментировала информацию об отъезде легионера пресс-служба казанского клуба изданию «Чемпионат».

«Бегич, как и обычно, улетел к себе домой. У команды три дня выходных», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Бегич покинул расположение «Рубина» и улетел в Хорватию после разгромного поражения (1:6) команды Леонида Слуцкого в матче против ЦСКА в рамках 22 тура чемпионата России по футболу.

Сейчас в РПЛ наступил перерыв, связанный с вызовами в национальные команды. Следующий матч чемпионата «Рубин» проведет 1 апреля в Казани против подмосковных «Химок». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров РПЛ казанцы занимают десятое место в таблице чемпионата России.