В «Рубине» отказались от приобретений Мамаева и Жиркова и анонсировали новые трансферы

В «Рубине» прокомментировали трансферную кампанию клуба в нынешнем межсезонье. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам представителей пресс-службы казанского клуба, политика подписания свободных агентов продолжится. Однако, трансферы Юрия Жиркова и Павла Мамаева в «Рубин» маловероятны.

«Продолжится ли политика подписания свободных агентов? Конечно, ещё будут подписания. Жирков и Мамаев? Зачем нам травмированные игроки? Думаю, что маловероятно», — заявили в пресс-службе «Рубина».

В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял 15-е место и впервые в истории казанского футбола вылетел в Футбольную национальную лигу.

Ранее «Рубин» пополнился сразу пятью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым и Артемом Поповым.