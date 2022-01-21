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Ру Тат
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Спорт
21 января 2022  19:20
Арсений Каримов

В «Рубине» опровергли перевод Ивана Игнатьева в дубль

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Перевод Ивана Игнатьева в дубль вслед за Джордже Деспотовичем — это слух, нападающий тренируется с основной командой. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» заявили в пресс-службе клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что обоих форвардов решением руководства клуба перевели в дублирующий состав.

Однако это коснулось только серба, который уже отправился на самолете в Казань. «Рубин» отказался от его услуг, и игрок будет искать себе новый клуб для продолжения карьеры.

#фк рубин #Иван Игнатьев #Джордже деспотович
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