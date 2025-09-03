В «Рубине» может появится еще один иностранец

Фото: burgoscf.es

ФК «Рубин» ведет переговоры о переходе 25-летнего колумбийского защитника Андерсона Арройо.

На данный момент Арройо принадлежит испанскому клубу – «Бургосу» из одноименного города, выступающему в Ла Лига 2 (второй по значимости лиге Испании).

Однако пока 25-летнего футболиста не хочет отпускать главный тренер команды. Об этом сообщил в соцсетях испанский инсайдер Серхио Гонсалес.

Известно, что в 2018 году Арройо был приобретен английским «Ливерпулем». После его отдавали в аренду для получения игровой практики.

За это время он успел побывать в ряде испанских клубов, таких как «Мальорка», «Мирандес», «Алавес», «Андорра», а также в чешском клубе «Млада Болеслав».

Согласно данным Трансфермаркета, колумбийца оценивают в 1 млн евро.