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ЛНР и Татарстан 14 июля 2025 14:38

В Рубежном при поддержке Татарстана завершается восстановление школы №2

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В Рубежном при поддержке Татарстана завершается восстановление школы №2
Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В городе Рубежное Луганской Народной Республики завершается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №2. Работы ведутся в рамках шефской помощи Республики Татарстан и выходят на финальную стадию.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Накануне объект проинспектировал вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин. Вместе со строителями из Татарстана он осмотрел учебные помещения, проверил темпы работ, качество отделки и наличие необходимых материалов. Также обсуждались оставшиеся задачи и сроки завершения ремонта.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Работы идут динамично, в соответствии с графиком. В ближайшее время планируется сдача объекта. К 1 сентября дети смогут вернуться в обновлённую школу», — отметил Аглиуллин.

По информации подрядчиков, полностью завершены работы на втором и третьем этажах: готовы учебные классы, установлены фонтанчики для питьевой воды, подготовлены закладные элементы под мультимедийное оборудование. Смонтированы входные группы, завершены фасадные работы. На первом этаже продолжается укладка напольных покрытий и финишная отделка помещений. Отдельно ведётся работа в спортивном и актовом залах.

Восстановление школы №2 — один из ключевых проектов, реализуемых Татарстаном в Рубежном.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

#ЛНР и Татарстан
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