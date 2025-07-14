В Рубежном при поддержке Татарстана завершается восстановление школы №2

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В городе Рубежное Луганской Народной Республики завершается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №2. Работы ведутся в рамках шефской помощи Республики Татарстан и выходят на финальную стадию.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Накануне объект проинспектировал вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин. Вместе со строителями из Татарстана он осмотрел учебные помещения, проверил темпы работ, качество отделки и наличие необходимых материалов. Также обсуждались оставшиеся задачи и сроки завершения ремонта.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Работы идут динамично, в соответствии с графиком. В ближайшее время планируется сдача объекта. К 1 сентября дети смогут вернуться в обновлённую школу», — отметил Аглиуллин.

По информации подрядчиков, полностью завершены работы на втором и третьем этажах: готовы учебные классы, установлены фонтанчики для питьевой воды, подготовлены закладные элементы под мультимедийное оборудование. Смонтированы входные группы, завершены фасадные работы. На первом этаже продолжается укладка напольных покрытий и финишная отделка помещений. Отдельно ведётся работа в спортивном и актовом залах.

Восстановление школы №2 — один из ключевых проектов, реализуемых Татарстаном в Рубежном.