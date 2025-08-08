В Рубежном обновили пищеблок городской больницы под шефством Татарстана

Фото: пресс-служба аппарата вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Капитальный ремонт пищеблока городской больницы, который проходил под шефством Татарстана, завершили в Рубежном. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина.

Работы стартовали в первом квартале 2025 года и включали полный демонтаж старых конструкций, замену инженерных сетей и установку современного технологического оборудования.

«Этот объект — важная часть больничного комплекса. Теперь он отвечает современным санитарным требованиям и позволит готовить и хранить продукты в лучших условиях, обеспечивая бесперебойное питание пациентов и сотрудников», - отметил Фаниль Аглиуллин, проинспектировав объект.

Фото: пресс-служба аппарата вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В рамках реконструкции строители из Татарстана заменили кровлю, выполнили фасадные работы, установили новые окна и двери, обустроили отмостку, а также три входные группы с крыльцами и тротуарной плиткой. Подвал переоборудовали в склад для долгосрочного хранения продуктов.

Представитель подрядчика сообщил, что проведен полный комплекс внутренних и наружных работ: уложена новая стяжка, заменена штукатурка, стены и пол облицованы плиткой, смонтированы подвесные потолки и установлено современное освещение.

В пищеблок уже доставлено и смонтировано новое оборудование, включая картофелеочистительную машину, хлеборезку, мясорубку, тестомес, моечную ванну, жарочный шкаф, пищеварочный котел и две электроплиты.