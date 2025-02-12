В Рубежное прибыли аварийщики из столицы Татарстана

В составе бригады – сварщик и три слесаря. Для них это не первая командировка в ЛНР, в прошлом году они работали в Лисичанске.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В подшефный Татарстану город Рубежное прибыли специалисты из Казани. В составе бригады – сварщик и три слесаря. Для них это не первая командировка в Луганскую народную республику, в прошлом году они приезжали в Лисичанск.

По словам аварийщиков, в Лисичанске приходилось работать в более сложной обстановке – часто было «громко» из-за близости к фронту, а инженерные сети в городе серьезно изношены. В Рубежном ситуация другая, в целом здесь спокойнее. В числе приоритетных задач – ремонтно-восстановительные работы, прочистка засоров, очистка канализации и устранение аварий систем водоснабжения.

Уже в ближайшие дни аварийщики планируют совместно с представителями местного водоканала восстановить подачу воды в один из домов. Помогает то, что взаимодействие с коммунальными службами Рубежного уже налажено.

«Практически всё, что просим по материалам, нам дают. Дорогу до объектов показывают, всегда сопровождают нас на месте. Местные жители спокойные и открытые, многие сначала не знали, куда обращаться, но, заметив «аварийку», начали активнее подавать заявки в ЖЭК», – отметил слесарь бригады.