В Рубежное прибыла гуманитарная помощь из Высокогорского района Татарстана

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В подшефный Татарстану город Рубежное доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Высокогорского района республики. Груз передали в гуманитарный центр города. Делегацию Татарстана возглавили вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин, курирующий восстановление подшефных территорий, глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов и генеральный директор АО «Татагролизинг» Азат Зиганшин.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В составе груза – шесть тонн картофеля, переданного АО «Татагролизинг», а также шесть тонн бакалейных товаров, переданных Куркачинским хлебоприемным предприятием.

Кроме того, для бойцов в зоне СВО были переданы 10 мотоциклов, рации, медикаменты для госпиталей, запчасти, инструменты, продукты питания и личные посылки от родных.

«Мы не в первый раз работаем с представителями Высокогорского района и Азатом Зиганшиным. Благодаря их инициативности, поддержке жителей и бизнеса удалось собрать адресную помощь для местного населения. Важно, что между гуманитарным центром и теми, кто готов помогать, налажена прямая связь – это позволяет оперативно реагировать на нужды людей. Мы обсудили дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры и уверены, что продолжим работу в этом направлении», – подчеркнул вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин.