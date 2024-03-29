В Рубежное прибыл гуманитарный конвой из Татарстана

Татарстанские «Единороссы» доставили в Рубежное гуманитарную помощь. В двух фурах, прибывших в подшефный город, картофель и бытовая химия. В общей сложности в распределительном центре было выгружено 28,5 тонн груза.

Гуманитарный конвой в Рубежное сопроводили вице-премьер Евгений Варакин и руководитель регионального Исполкома ТВО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.

Фото: © «Татар-информ»

«Мы будем и впредь оказывать помощь Рубежному в комплексе, не только продуктами питания, но и строительными материалами, необходимыми для восстановления города. И я хочу выразить слова благодарности за поддержку нашим друзьям – партии «Единая Россия» и лично Марату Талгатовичу Самигуллину, который приехал с гуманитарным конвоем к нам уже в семнадцатый раз», – отметил Варакин.

Фото: © «Татар-информ»

Гуманитарный груз прибывший в Рубежное был собран жителями районов Республики Татарстан и компанией «Нэфис Косметикс».

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого