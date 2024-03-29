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В Рубежное прибыл гуманитарный конвой из Татарстана
Татарстанские «Единороссы» доставили в Рубежное гуманитарную помощь. В двух фурах, прибывших в подшефный город, картофель и бытовая химия. В общей сложности в распределительном центре было выгружено 28,5 тонн груза.
Гуманитарный конвой в Рубежное сопроводили вице-премьер Евгений Варакин и руководитель регионального Исполкома ТВО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.
«Мы будем и впредь оказывать помощь Рубежному в комплексе, не только продуктами питания, но и строительными материалами, необходимыми для восстановления города. И я хочу выразить слова благодарности за поддержку нашим друзьям – партии «Единая Россия» и лично Марату Талгатовичу Самигуллину, который приехал с гуманитарным конвоем к нам уже в семнадцатый раз», – отметил Варакин.
Гуманитарный груз прибывший в Рубежное был собран жителями районов Республики Татарстан и компанией «Нэфис Косметикс».
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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