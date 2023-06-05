В Рубежное из Татарстана направлено 60 тонн груза

В Рубежное из Татарстана прибыла первая с момента подписания соглашения о сотрудничестве партия гуманитарного груза.

Подшефный регион направил в освобожденный от укронацистов город стройматериалы, еду и бытовую химию.

Гуманитарный конвой в Рубежное сопровождали глава Лениногорского района Рягат Хусаинов, глава Заинского района Разиф Каримов и глава Алексеевского района Сергей Демидов.

Вице-премьер республики Евгений Варакин ознакомил коллег из Татарстана с обстановкой в городе и объемом работ, которые предстоит выполнить при восстановлении мирной жизни.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.