Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Рубежное из Татарстана направлено 60 тонн груза
В Рубежное из Татарстана прибыла первая с момента подписания соглашения о сотрудничестве партия гуманитарного груза.
Подшефный регион направил в освобожденный от укронацистов город стройматериалы, еду и бытовую химию.
Гуманитарный конвой в Рубежное сопровождали глава Лениногорского района Рягат Хусаинов, глава Заинского района Разиф Каримов и глава Алексеевского района Сергей Демидов.
Вице-премьер республики Евгений Варакин ознакомил коллег из Татарстана с обстановкой в городе и объемом работ, которые предстоит выполнить при восстановлении мирной жизни.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»