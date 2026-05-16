В Рубежное из Буинского района РТ доставили партию помощи

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Глава Буинского района РТ Ранис Камартдинов доставил гуманитарную помощь в подшефный Татарстану город Рубежное на Луганщине.

Для жителей города привезли более 600 листов OSB, автономные отопители и другие необходимые вещи. Делегация района посетила гуманитарный центр. Ранис Камартдинов обсудил вопросы дальнейшей поддержки жителей подшефного города с руководителем центра Оксаной Удовиной.

«Сегодня мы с гуманитарной миссией посетили подшефный Республике Татарстан город Рубежное. Пообщались с руководством гуманитарного центра, чтобы понять, в каком направлении нам необходимо усиливать поддержку дальше. Оксана – очень активный и неравнодушный человек. Большую работу здесь проводят представители Республики Татарстан – команда [вице-премьера РТ] Рината Садыкова», – отметил Ранис Камартдинов.

Во время посещения гуманитарного центра делегация ознакомилась с организацией работы по оказанию помощи жителям города. «Здесь люди могут получить практически всё необходимое – от продуктов питания, одежды, бытовых вещей и обогревателей до адресной помощи семьям с детьми. Во время посещения центра своими глазами увидели, как молодая мама с новорожденным ребенком получала памперсы и необходимые вещи для малыша. Такие вещи лучше всего показывают, как эта работа устроена в ежедневной жизни и насколько она людям необходима», – пояснил глава Буинского района.

Кроме того, состоялась встреча с военнослужащими, проходящими службу в зоне специальной военной операции. Бойцам доставили автомобиль Chevrolet Niva, беспилотники Mavic 3 Pro, детекторы дронов, дизельные генераторы, двигатель для автомобиля «ГАЗ», шины для грузового транспорта, строительные инструменты, строительные материалы и адресные посылки от родственников.

«Наши ребята сегодня служат здесь и защищают Родину – и контрактники, и мобилизованные. Мы постоянно находимся с ними на связи – общаемся напрямую, через родителей и близких, поэтому понимаем, что именно сегодня необходимо бойцам. В сборе <...> помощи участвует весь район – предприниматели, фермеры, сельхозпредприятия и, конечно, жители. Часть адресной помощи родственники передают своим близким через нас», – заявил Камартдинов.

По его словам, вместе с техникой и оборудованием для бойцов привезли буинский хлеб и чак-чак. «Такой теплый привет из дома. Ребята просили передать слова благодарности всем, кто помогает и поддерживает их», – добавил глава Буинского района.