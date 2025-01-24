В Рубежное доставили гуманитарный груз из Рыбно-Слободского района Татарстана

Вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин и глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов передали адресную гуманитарную помощь представителям администрации в Рубежном.

Груз был сформирован по запросу администрации города и предназначен для укомплектования городских предприятий необходимым оборудованием и снаряжением для благоустройства территории.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В составе гуманитарной помощи семь садовых триммеров, две бензопилы, а также лопаты, грабли, сучкорезы, мешки для мусора, спецодежда, защитное снаряжение и расходные материалы для оборудования.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Эта помощь является частью комплексной поддержки, которую Татарстан оказывает подшефным территориям для благоустройства городской среды и улучшения условий жизни местных жителей», – отметил Фаниль Аглиуллин.