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Общество 5 марта 2025 02:46

В РТРС объяснили, почему в марте возможны помехи на телеэкранах

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Помехи на телеэкранах могут появиться в любом регионе России из-за солнечной интерференции. Подобное явление возможно до 15 марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РТРС.

Ранее служба предупреждала жителей страны, что в период с 18 февраля по 15 марта возможны кратковременные помехи при телевизионном приеме.

В РТРС уточнили, что причиной тому служит тот факт, что пользовательское оборудование не вполне соответствует требованиям, которые обеспечивают устойчивый прием цифрового телевидения.

#ртрс #телевидение
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