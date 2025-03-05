В РТРС объяснили, почему в марте возможны помехи на телеэкранах

Помехи на телеэкранах могут появиться в любом регионе России из-за солнечной интерференции. Подобное явление возможно до 15 марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РТРС.

Ранее служба предупреждала жителей страны, что в период с 18 февраля по 15 марта возможны кратковременные помехи при телевизионном приеме.

В РТРС уточнили, что причиной тому служит тот факт, что пользовательское оборудование не вполне соответствует требованиям, которые обеспечивают устойчивый прием цифрового телевидения.