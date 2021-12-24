В РТ завершили прививочную кампанию против гриппа, удалось вакцинировать 26% населения

В Татарстане завершили прививать жителей против гриппа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Удалось привить только 26% населения. На сегодняшний день прививочная кампания завершена», — отметила спикер.

Любовь Авдонина объяснила, что в этом году вакцина пришла не своевременно и в недостаточном количестве.

После завершения вакцинации на первое место выходит меры профилактики, против гриппа защита такая же, как и от Covid-19. Эти требования необходимо соблюдать.

«Не посещать общественные места лицам, у которых какие-либо симптомы респираторных инфекций, поскольку это капельная инфекция, и она более контагиозная, чем новая коронавирусная инфекция. И в этой части против гриппа в этом году нам нужно поберечься особо», — заключила представить санитарного ведомства.