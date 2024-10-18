В РТ завершилась проектная сессия на тему гармоничных отношений в молодых семьях

В Татарстане завершилась проектная сессия, посвященная сохранению любви и построению гармоничных отношений в молодых семьях. В ней приняли участие 30 молодых пар из Татарстана, в которых один из супругов еще не достиг 36 лет. Проект направлен на создание возможностей для молодежи и проходит в рамках национального проекта «Образование». Организаторами проекта выступили Министерство по делам молодежи РТ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей».

«Поддержка и укрепление института семьи – одна из главных задач нашего государства. Мы, как профильное министерство выступаем неким мостиком, кто доносит информацию о существующих возможностях и мерах поддержки до целевой аудитории. Для нас очень важно, чтобы создавались семьи, молодые люди хотели и рожали детей, сохраняли семейные ценности. С этой целью проводим ряд таких сессий, где молодые семьи могут задать свои вопросы высококвалифицированным специалистам напрямую», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, чьи слова приводит пресс-служба Минмола Татарстана.

На проектной сессии участники открывали секреты о построении и поддержании крепких, счастливых отношений и пообщались с ведущими психологами России и Татарстана. Сама программа была выстроена так, чтобы поспособстовать созданию гармоничной и дружной семьи.

«Проект «Люби. Созидай. Вдохновляй» несомненно способствует формированию осознанного подхода к будущему молодого поколения, а участие в таких инициативах позволяет молодым людям получить новые знания и вдохновиться на активные действия в своих сообществах. Отдельно отмечу, что на сессии «Семейный код: про отношения» особое внимание было уделено традиционным семейным ценностям, что особенно актуально в Год семьи», – сказал руководитель департамента регионального развития АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Кирксов.

Программа сессии началась с панельной дискуссии по теме семей и семейной политики. Приглашенными экспертами стали уполномоченная по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева, ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина, психолог-педагог, физик, PhD, разработчик более 40 методик эффективного обучения детей, основатель школ скорочтения и развития памяти у детей Шамиль Ахмадуллин, первый заместитель Министра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Галиева-Мустафина, директор АНО «Сообщество мам Республики Татарстан» Нина Шимина, заместитель председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Республики Татарстан Лейсэн Засыпкина и телеведущая, миссис Россия International 2024 Динара Вургафт.

«Любовь – это самое главное, что у вас есть. И важно эту любовь подкреплять документами, брачными договорами. Главное – помнить, что семейная жизнь – это не “просто расписались и все”. Важно все свои чувства подкреплять действиями, поступками. Только так может сформироваться крепкая семья», – дала напутствие в начале дискуссии Зиля Валеева.

После выступления спикеров, участникам была дана возможность задать свои вопросы.

«Говоря о создании, сохранении семьи, а главное, – планировании детей, важно обсудить 2 момента со своим партнером. Первое – религия будущих детей. Это особенно важно в мультикультурных семьях. Второе – распределение бюджета внутри семьи. Мы знаем, что сейчас есть разные способы. Важно определиться: будет ли бюджет общим или раздельным; на что вы копите, а на что вы тратите», – ответила Нина Шимина.

На панельной дискуссии участники обсудили волнующие их вопросы с экспертами, побеседовали о семейных традициях и смыслах, ценностях и будущем семейной политики. Молодые пары зарядились мотивацией на обучение, а гости дали напутствия и поделились своим опытом.

Программа продолжилась командообразованием. Молодые пары получили авторские метафорические карты, разработанные специально для проектной сессии. Знакомство проходило через них: нужно было рассказать о себе и своих эмоциях, используя изображенные иллюстрации.

Далее для участников сессии началась образовательная программа. Ее стартом стала лекция с Виктором Сидоровым, доцентом, Заместителем директора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций по административно-хозяйственной работе ФГАОУ ВО КФУ. Эксперт рассказывал о любви через призму истории разных картин и художников, создавших эти произведения.

Первый день завершился семейной викториной. На игре участники отдохнули, расслабились и зарядились настроем на следующий познавательный день.

Второй день проектной сессии был посвящен сближению и сплочению семей. Для участников прошли такие тренинги, как «Будем ближе», «Как сохранить любовь в паре» и тренинг по комплиментам. Также во второй день можно было проконсультироваться с психологами центра «Доверие», чтобы лучше понять свои эмоции и своего партнера. День завершился рефлексией, где участники поделились эмоциями и новыми знаниями.

Третий, завершающий день сессии был посвящен теме здоровья, а также продолжал тематику прошлого дня. Участники вместе с ведущими специалистами в области урологии, гинекологии и репродуктологии обсудили заботу о мужском и женском здоровье, и то, как это влияет на семейное счастье.

«Организаторы сделали равный упор как на образовательную программу, так и на развлекательную. Действительно чувствовали себя, как во взрослом лагере, очень уютная атмосфера. Очень откликнулся нам тренинг по комплиментам от психолога. Были очень полезные и важные задания. Также очень понравился тренинг по семейным отношениям. Нам выпала возможность написать декларацию правил в семье и нарисовать карту семьи с ее ландшафтом и назвать все места на карте: гора достижений, лес перспектив, море счастья. На консультациях с психологом удалось действительно начать говорить, обсуждать, договариваться, осознавать свои эмоции и чувства в первую очередь и доносить их до партнера. За это отдельная и очень большая благодарность команде проектной сессии!» – рассказывает о своих впечатлениях семья Ахметшиных.