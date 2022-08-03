В РТ завершен ремонт дороги Казань — Ульяновск — Старое Барышево — Камское Устье

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В Татарстане отремонтировали участки дороги Казань — Ульяновск — Старое Барышево — Камское Устье. Работы были проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», передает пресс-служба Миндортранспорта РТ.

Обновлены два участка общей протяженностью 2,53 км — это с км 0+650 по км 1+870 в Апастовском районе и с км 12+500 по км 13+810 в Камско-Устьинском районе.

«На объектах выполнены работы по устройству уширения, устройству выравнивающего слоя покрытия из А16Нн, устройству верхнего слоя покрытия, укреплению обочин щебнем М-400, установке автопавильонов. Также нанесена дорожная разметка», — рассказали в Миндортранспорте РТ.

Всего в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут выполнены работы на автодорогах регионального и местного значения протяженностью 167,3 км. Национальные проекты реализуются с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.