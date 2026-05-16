В РТ завершается презентация жителям итоговых схем благоустройства дворов

Арина Петрова в 2025 году

В Татарстане завершается презентация жителям итоговых схем благоустройства по программе «Наш двор». Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства РТ рассказала руководитель департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Арина Петрова.

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов региона Премьер-министр РТ Алексей Песошин. В нем также принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Презентация итоговых схем благоустройства для жителей находится на этапе завершения: остаются 11 дворов в городе Казани», – отметила докладчица.

При этом средний процент выполнения работ по благоустройству дворов составляет 16%, отставание на 4% от показателя прошлого года вызвано более поздним началом строительного сезона. «<...> мы вышли на две недели позже по причине неблагоприятных погодных условий», – пояснила Петрова.

«Рисков для выполнения программы не вижу, вместе с тем работа по наращиванию темпов будет продолжена», – заверила представитель Института развития городов РТ.

По данным ГКУ «Главтатдортранс», на 13 мая выполнение по дорожным работам в рамках программы «Наш двор» составляет 23%, а динамика за две недели равняется 12%. На данный момент работы ведутся в 200 дворах и уже завершены в 23 дворах. Самое высокое выполнение по дорожной части наблюдается в Заинском районе РТ – 99%.

Работа по установке фонарей ведется в 201 дворе и уже завершена в 46. Выполнение на 13 мая составляет 23%, тогда как динамика за две недели равняется 11%.

Параллельно ведется производство и отгрузка оборудования для дворовых территорий. «Татлизинг» проводит выездные проверки складов и производственных площадок поставщиков инвентаря. «Существенных замечаний по качеству в ходе проверок не выявлено», – уточнила Арина Петрова.