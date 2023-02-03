В РТ зарегистрировали самое больше число больных онкологией за всю историю наблюдений

В Татарстане на учете с онкологией состоит более 115 тысяч человек и это рекордное значение. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

«На сегодняшний день в республике Татарстан зарегистрировано 115 094 человека со злокачественными новообразованиями. Это наибольший уровень контингента, который стоит на учете, за всю историю наблюдений в республике», – отметил врач.

Онколог связал высокие цифры с тем, что после ковидных ограничений в полную силу заработали профилактические осмотры и диспансеризация. То есть татарстанцы начали чаще проверять свое здоровье.

Эдуард Нагуманов рассказал про еще один рекорд Татарстана – в прошлом году выявили впервые 17 049 случаев рака. Это на 341 случай больше, чем в прошлом году. Причем 62,3% людей обратились к врачам, когда развитие рака было на первой и второй стадиях.