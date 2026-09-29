В РТ запустили первый в России ИИ-сервис для инспекторов контрольных органов

В Республике Татарстан начал работу специализированный ИИ-агент «Помощник инспектора». Сервис, уникальный для страны, предназначен для оперативного разъяснения новых норм законодательства и основ контроля сотрудникам контрольных и надзорных органов (КНД). Проект реализовали Минэкономики Татарстана совместно с Минцифры республики.

ИИ-агент доступен в корпоративном мессенджере МАКС. После запуска сервиса пользователь получает доступ к двум основным функциям: консультациям по вопросам КНД и анализу актов проверок.

Для получения консультации достаточно ввести запрос в свободной форме. Бот выполняет поиск по базе знаний и предоставляет персонализированный ответ со ссылками на нормативные правовые акты. Если релевантные данные отсутствуют, система уведомляет об этом.

Вторая возможность бота – расчет индикаторов риска нарушения обязательных требований. Сервис анализирует документы по итогам проверок и на основе наиболее часто встречающихся нарушений формирует актуальные индикаторы риска. Это позволяет поддерживать инструменты оценки в рабочем состоянии и своевременно реагировать на изменения в предмете контроля.

Автоматизация рутинных задач освобождает время для профильной работы инспекторов: ответы формируются мгновенно на основе проверенной базы знаний с указанием источников. Благодаря удобному интерфейсу специальное обучение не требуется.

Сервис разработан с учетом возможности масштабирования. В рамках дальнейшего развития предусмотрены следующие направления доработки:

— формирование базы часто задаваемых вопросов на основе автоматически выявляемых распространенных запросов;

— интеграция с платформой «Народный контроль» для расширения возможностей сервиса;

— добавление видеоинструкций и материалов с информационного портала monitoring.gov.ru Минэкономразвития России;

— совершенствование расчета индикаторов риска по видам контроля с обеспечением выбора измеримых характеристик объекта контроля и проведением экспертизы на соответствие методическим рекомендациям Минэкономразвития России.

Указанные меры направлены на повышение удобства использования сервиса, сокращение времени на поиск информации и дальнейшую автоматизацию рабочих процессов контрольных (надзорных) органов Республики Татарстан.