В РТ запустили благотворительную акцию «В Новый год с ГТО – ГТО исполняет желания»

В рамках реализации Государственной программы «Спорт России» в Республике Татарстан была запущена новая онлайн-акция «В Новый год с ГТО – ГТО исполняет желания», которая направлена на увеличение популярности спорта среди детей и молодежи, развитие волонтерского движения, а также на укрепление новогодних традиций доброты и взаимопомощи.

Акция начнется 24 ноября и продлится до 12 декабря в два этапа. На первом - муниципальном - участники должны снять ролик длиной не более 1 минуты, в котором показан момент исполнения новогоднего желания и оказания любой посильной благотворительной помощи: помощь по хозяйству, волонтерская поддержка и другие добрые дела, адресованные людям любой возрастной и социальной категории.

Согласно условиям акции, в съемках могут принять участие не более 2 человек, а в кадре обязательно должны присутствовать элементы с символикой ГТО и новогодний атрибут, такой как елка, мишура, надпись и т.д.

Видеоролик нужно выложить на официальной открытой странице ВФСК «ГТО» своего муниципального района «Вконтакте». После этого каждый муниципалитет направит в оргкомитет по одной лучшей работе, среди которых и выберут победителя и призеров, которые получат дипломы и памятные подарки.