В РТ запущен федеральный офис по международной работе «Движения первых»

В Татарстане запущен полноценный федеральный проектный офис по международному направлению «Движения Первых». Стартовало онлайн-обучение участников Школьных клубов дипломатии. Образовательная программа состоит из нескольких ознакомительных видеолекций по основам дипломатии и международных отношений. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе республиканского отделения организации.

«В том году в нашей школе открылся клуб дипломатии, и у нас появились друзья из Узбекистана. Вместе с ребятами мы рассказываем о нашей жизни, в том числе о Казани, республике и стране в целом. Я был уже на четырех телемостах, где мы знакомились, обсуждали национальные праздники и традиции. Оказалось, что у нас много общего с культурой Узбекистана. Конечно, и отличия тоже есть. Так, на последней встрече мы узнали, что у них зимой снега не бывает», — поделился впечатлениями один из участников Школьного клуба дипломатии — Самир Хазиев.

До конца года участников ждет 20 тематических встреч со спикерами из разных сфер — от развития ораторских способностей до основ тайм-менеджмента.

Весь ноябрь в школах — участницах проекта будут проходить внутренние мероприятия. Дети будут рассказывать о стране клуба-партнера, составлять туристические маршруты своего города или региона, которыми можно поделиться с друзьями из-за рубежа.

Кроме того, с 19 по 22 ноября 119 участников из 27 регионов России соберутся в столице РТ на слете Школьных клубов дипломатии. Подростков ждет обзорная экскурсия по городу, мотивационные выступления и мастер-классы экспертов, плодотворная работа в командах, дипломатическая интерактивная игра, творческая встреча с иностранными студентами, дискуссии о спортивной, культурной, образовательной и научной дипломатии. Слет завершится запуском акции «Друг по переписке». Все ее участники будут обмениваться письмами со своими иностранными друзьями из клубов-партнеров по всему миру.

Помимо этого, в течение ноября-декабря школьники поучаствуют в серии онлайн-встреч клубов-партнеров. Дети из России, Венесуэлы, Бразилии, ЮАР, Индии, Азербайджана, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Малайзии, Пакистана, Турции, Узбекистана, Алжира, Беларуси, Бангладеш и Кыргызстана познакомятся с культурами друг друга, расскажут о своей стране, регионе, национальных традициях и праздниках, а также проведут самопрезентацию своего клуба. С начала декабря в школах-участницах будут проходить квизы по страноведению, этикету и дипломатии, а также акция «Тайный Дед Мороз» по обмену новогодними подарками со своими иностранными друзьями. В декабре все участники соберутся на общем онлайн-выпускном и подведут итоги года.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.