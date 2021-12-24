В РТ задержали мошенника, обещавшего людям в соцсетях сертификаты о вакцинации за деньги

Сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Бугульминскому району во время мониторинга соцсетей увидели объявление о продаже электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Во время переписки с автором объявления тот сообщил, что перевести оплату за незаконную услугу нужно на его карту, номер которой указал. Оперативники установили, что на эту карту поступило несколько переводов от разных людей, суммы варьировались от 3,5 до 12 тысяч рублей.

Собрав деньги с людей, мужчина избавился от телефона. В дальнейшем стражи порядка установили, что банковская карта оформлена на третье лицо, а сим карта телефона – на супругу мужчины.

Вскоре полицейские установили личность афериста – им оказался 30-летний житель Бугульмы. Его задержали, возбуждено уголовное дело за мошенничество. Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до пяти лет, уточнили в пресс-службе МВД по РТ.