В РТ за будущий год отремонтируют девять зданий участков мировых судей

Фото: пресс-служба Минюста РТ

За следующий, 2027 год в Татарстане обновят девять зданий судебных участков мировых судей. Об этом рассказал заместитель министра юстиции РТ Марат Низамиев на заседании Совета судей республики, сообщает пресс-служба ведомства.

В программу капитального ремонта на будущий год включены здания судебных участков в Казани, Агрызе, Зеленодольске, Заинске, Тетюшах, Аксубаеве, Старом Дрожжаном, Новошешминске и Черемшане.

Благодаря решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова финансирование капитального ремонта зданий судебных участков с 2026 года увеличено с 50 млн до 260 млн рублей в год – более чем в пять раз, напомнил докладчик.

«Это позволило в текущем году отремонтировать 11 зданий. Для сравнения: столько же было отремонтировано за предыдущие шесть лет», – отметил Низамиев.

Замминистра добавил, что современные и комфортные условия создаются как для мировых судей и сотрудников аппарата, так и для граждан, обращающихся за судебной защитой.