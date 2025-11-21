В РТ планируют утвердить регламент предоставления выплат беременным, обучающимся очно

В Татарстане хотят утвердить регламент предоставления единовременной выплаты при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения. Соответствующий приказ на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Подать заявку на получение денег при постановке на учет могут беременные женщины, являющиеся гражданками РФ, обучающиеся по очной форме обучения. Кроме того, заявку смогут подавать несовершеннолетние беременные с согласия законных представителей, сам представитель или человек, имеющий доверенность от представителя.

Отправить заявление можно лично или дистанционно, в том числе и по почте. Если законопроект примут, то максимальный срок ожидания выплат составит 10 рабочих дней, независимо от формы подачи заявки.