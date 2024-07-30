В РТ выявлено 18 участков для развития туризма, большинство — в Лаишевском районе

В Татарстане выявили 18 земельных участков для развития туризма — их общая площадь составила 98,5 га. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Больше всего участков с туристическим потенциалом расположено в Лаишевском районе — 15. Еще по одному находится в Арском, Мамадышском и Елабужском районах. В туристический оборот вовлечено пять участков в Лаишевском районе площадью 7,3 га (взяты в аренду).

«В Татарстане продолжается активная работа, призванная вовлечь в оборот свободные земельные участки в рамках реализации программы „Земля для туризма“. Так, высокий туристический потенциал республики позволил выявить новые земельные участки общей площадью 98,5 гектаров. Все они уже доступны на сервисе Публичная кадастровая карта», — отметил замруководителя Управления Росреестра по Татарстану Нияз Галиакбаров.