В Татарстане выросло производство майонеза и лекарств, просело – холодильников и авто

В январе-августе 2022 года максимальный рост в экономике Татарстана продемонстрировали обрабатывающие производства – на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Татарстанстата.

Особенно сильно выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – на 58,6%, в том числе на 23,4% увеличилось производство препаратов для лечения заболеваний глаз. На 18,2% выросло производство бумаги и бумажных изделий, в том числе на 65,5% больше выпустили подгузников и детских пеленок из бумажной массы, на 22,2% – туалетной бумаги (1674810,0 тыс. рулонов) и на 21,1% – санитарно-гигиенических полотенец (214977,0 тыс. штук).

В сегменте кожи и изделий из нее рост составил 16,3%. За январь-август в РТ произвели 784,3 тыс. пар обуви, в том числе 417 тыс. пар обуви с верхом из текстильных материалов (не спортивной). А выпуск вяленой детской обуви увеличился на 36,8%.

Хорошая динамика зафиксирована и в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – плюс 12%. Впрочем, фантастический рост производства компьютеров (на 90,4%) и коммуникационной передающей аппаратуры (на 60,9%) случился только в денежном выражении, а вот счетчиков производства и потребления жидкости – уже в штуках – выпустили на 30% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Металлургическое производство прибавило 11,7%, особенно вырос выпуск нелегированной стали и полуфабрикатов из нее, а также стальных труб, полых профилей и фитингов.

Производство пищевых продуктов выросло на 6,5%, напитков – на 6,2%. Но если майонеза произвели более чем на 50% больше, то пива, минеральных вод и безалкогольных напитков – в натуральном выражении – намного меньше.

Сегмент одежды прибвал почти 4%, особенно вырос выпуск пальто и полупальто из текстильных материалов (на 95,6%), верхней трикотажной одежды (27%) и юбок (на 45,4%) – их сшили 8,5 тыс. штук. А вот выпуск брюк, бридж и шорт, а также курток из текстиля сильно сократился. Также сшили всего 7,6 тыс. головных уборов из меха – это меньше половины от того, что было в январе-августе 2021 года.

Производство химических веществ и химических продуктов выросло всего на 1,4%, но сильно сократились объемы выпуска лакокрасочных материалов, моющих средств, туалетного мыла. В сегменте электрооборудования (плюс 2,6% в целом) существенно выросло производство проводов обмоточных изолированных (на 61,7%), а вот светильников произвели меньше на 11,8%, холодильников и морозильников бытовых – на 25,2%. Зато среди машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в 5,3 раза выросло выпуск тракторов для сельского хозяйства, до 1144 шт.

Среди отраслей, продемонстрировавших отрицательную динамику – производство древесины, резиновых и пластмассовых изделий (выросли объемы производства шин для легковых автомобилей, упали – оконных и дверных пластиковых блоков), неметаллической минеральной продукции, но особенно – мебели. Так, в последнем случае падение составило 14%, хотя в то же время в Татарстане произвели 1216 деревянных кроватей (рост на 85,4%) и 3869 столов для кухни, столовой и гостиной (плюс 20,5%). Зато выпуск деревянной мебели для офисов в рублях сократился почти на 50%.

В сегменте транспортных средств на 60% сократилось производство легковых авто, на 66% – автобусов, на 17,6% – грузовиков, до 35,3 тыс. штук. На 75% просело строительство прогулочных и спортивных судов.