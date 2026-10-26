В РТ выросли цены на жильё: Казань и Высокогорский район – лидеры по стоимости

В Минземимущество РТ поступили данные 20-го выпуска сборника «Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков и арендных ставок», подготовленного НП «Союз оценщиков Республики Татарстан». Показатели, актуализированные на 1 сентября 2026 года, демонстрируют устойчивый рост стоимости квадратного метра жилой недвижимости во всех крупных городах региона.

Согласно данным НП «Союз оценщиков РТ», средняя медианная цена за квадратный метр в многоквартирных домах Казани составила 212 600 рублей – это больше, чем на 1 марта 2026 года (203 138 рублей). В премиальном сегменте верхняя граница цен в столице республики достигла 806 тысяч рублей за квадратный метр.

Динамика цен по городам и районам республики:

Высокогорский район — 138 538 руб. за кв. м;

Нижнекамский район — 134 649 руб.;

Набережные Челны — 133 650 руб. за кв. м;

Елабуга — 123 194 руб.;

Зеленодольский район — 112 941 руб.;

Альметьевск — 111 705 руб. за кв. м;

Арский район — 101 663 руб.

Эксперты отмечают, что эти данные служат важным ориентиром для реализации государственных жилищных программ и социальных инициатив в муниципалитетах республики.

Помимо жилья, сборник отражает рост стоимости коммерческой недвижимости. По состоянию на 1 сентября 2026 года зафиксирован рост стоимости производственно-складских помещений в Авиастроительном, Вахитовском и Кировском районах Казани в пределах 15–20%. Во всех районах города выросла стоимость административных, офисных помещений и бизнес-центров: в Вахитовском районе верхняя граница диапазона достигла 380 тыс. рублей за кв. м, в Кировском – 280 тыс. рублей за кв. м.

Ставки аренды коммерческой недвижимости в столице республики по сравнению с прошлым полугодием изменились незначительно, за исключением роста стоимости аренды в Советском районе.

В сборнике также представлен анализ стоимости земельных участков и их аренды по землям населённых пунктов и сельскохозяйственного назначения. Опубликованы рекомендованные минимальные тарифы на оценочные работы на 2026 год, определённые с учётом коэффициента инфляции.

Министерство напоминает, что опубликованные в сборнике цифры носят справочный характер: они отражают среднерыночные диапазоны и не могут быть использованы как прямое основание для совершения сделок купли-продажи или оценки конкретного объекта. Реальная стоимость недвижимости зависит от множества индивидуальных факторов – от конфигурации участка и архитектурных особенностей дома до наличия обременений и экологической обстановки.