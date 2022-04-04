В РТ вынужденным переселенцам с Украины будут оказывать бесплатную юридическую помощь

С понедельника, 4 апреля, сотрудники Министерства юстиции совместно с коллегами из Управления Министерства РФ по РТ, Адвокатской палаты и татарстанского отделения «Ассоциации юристов России» начали оказывать бесплатную юридическую помощь вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской республик, а также из Украины. Об этом на своей странице в соцсети написал Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

Для прибывших в республику накануне юрпомощь будет оказываться с 6 апреля.

Получить консультацию вынужденные переселенцы могут в пунктах временного размещения.

