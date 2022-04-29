В РТ выбрали детсад, где детей лучше всего обучают правилам безопасности на дороге

Сегодня в Чистополе подвели итоги республиканского конкурса среди воспитателей и детских садов «Зелёный огонёк – 2022», который проводится раз в два года. Цель конкурса – выяснить, где дошколят лучше всего обучают правилам безопасного поведения на дороге.

Победителей выбирали эксперты из Госавтоинспекции, ГБУ «Безопасность дорожного движения» и Научного центра безопасности жизнедеятельности.

Фото: ГИБДД РТ

Среди городских детских садов первое место занял детсад №272 Советского района Казани. Серебро занял центр развития ребенка детского сада №396 Приволжского района Казани, а третье место досталось такому же центру детского сада №50 «Лэйсэн» из Альметьевска.

В номинации среди сельских детских садов первое место досталось детсаду №7 «Колокольчик» Кукморского района, второе – детскому саду «Сказка» Тетюшского района, третье – детсаду «Солнышко» Аксубаевского района.

Фото: ГИБДД РТ

Лучшим воспитателем в плане обучения правилам безопасности на дороге стала Алсу Биккинина из детского сада №68 Советского района Казани. Второе место заняла Людмила Филиппова из детсада №9 «Колобок» из Бугульмы, а бронзу получила Лилия Таюшева из агрызского детского сада №6.

Среди сельских детских садов лучшим воспитателем определили Гульнар Ашрапову из детского сада №4 «Ляйсан» Кукморского района, второе место досталось Лилии Салаховой – детский сад «Березка» Тукаевского района, третье – Равиле Хамзиной – детский сад №3 «Салават купере» из села Шемордан Сабинского района.

Фото: ГИБДД РТ

«Призёров и лауреатов наградили заместитель министра образования и науки Татарстана Минзалия Закирова, главный госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, руководитель Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района Эдуард Хасанов», – сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции РТ.