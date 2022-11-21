В РТ впервые рак легких начали лечить с помощью 4D-лучей, которые бьют прямо по опухоли

В Татарстане впервые начали применять 4D лучевую терапию при раке легких, аппаратура контролирует фазы дыхания, а радиоактивные лучи бьют строго по опухоли на определенных фазах. Об этом рассказали в онкологическом диспансере Набережных Челнов.

В прошлом 81-летний Николай Ефимович перенес операцию по удалению части легкого вместе с опухолью. Вновь в онкодиспансер челнинец обратился с жалобами на боль в горле.

«Кроме боли в горле и кашля больше ничего меня не беспокоило. Готов к мобилизации», – шутил пациент.

Онкологи обследовали пациента и установили, что рак поразил второе здоровое легкое мужчины.

Но Николай Ефимович вовремя обратился к челнинским врачам – болезнь была на начальной стадии. Благодаря этому онкологи начали лечение по методике «гейтинг». Суть этого уникального метода в том, что радиоактивные лучи направлены строго на саму опухоль при определенных фазах дыхания пациента.

«Побочные эффекты от лучевой терапии минимальные. Зачастую их вовсе нет», – отметил заведующий радиотерапевтического отделения Ришат Кутдусов.

Николай Ефимович прошел уже два сеанса высокоточной лучевой терапии.

«Я благодарен тем специалистам, которые здесь работают. В момент у меня рак обнаружили. И вот я второй день на этих процедурах. Молодцы! Я смотрю, молодежь работает. Я безумно рад, что есть такие специалисты. А в таком, скажем прямо, небольшом городе Набережные Челны, есть такая клиника», – отметил пациент.

В онкодиспансере Челнов пациенту желают скорейшего выздоровления.