Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В РТ впервые пройдет неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи
В Минюстиции Татарстана состоялось совещание по вопросам организации Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.
Как сообщили в пресс-службе министерства, в совещании приняли участие представители Управления Минюста России по РТ, адвокатского и нотариального сообществ, органов ЗАГС, а также муниципальных образований республики.
Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи проводится в этом году впервые. Она приурочена к проведению в России Года семьи, а также празднованию Дня семьи, любви и верности, учрежденному ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских – традиционных покровителей брака в православии.
Мероприятия в рамках недели правовой помощи будут проходить по всему Татарстану с 8 по 14 июля 2024 года.
«Этот год по Указу Владимира Владимировича Путина объявлен Годом семьи. Сохранение и продвижение традиционных семейных ценностей действительно очень важно в наше время. Будем стараться сделать так, чтобы неделя правовой помощи стала эффективным подспорьем для семей, столкнувшихся с правовыми трудностями»,- отметил замминистра юстиции РТ Мухаррям Ибятов.
Важно отметить, что проведение таких мероприятий соответствует целям и задачам национального проекта «Демография» по линии сохранения благополучия людей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»