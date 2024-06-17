В РТ впервые пройдет неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи

В Минюстиции Татарстана состоялось совещание по вопросам организации Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в совещании приняли участие представители Управления Минюста России по РТ, адвокатского и нотариального сообществ, органов ЗАГС, а также муниципальных образований республики.

Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи проводится в этом году впервые. Она приурочена к проведению в России Года семьи, а также празднованию Дня семьи, любви и верности, учрежденному ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских – традиционных покровителей брака в православии.

Мероприятия в рамках недели правовой помощи будут проходить по всему Татарстану с 8 по 14 июля 2024 года.

«Этот год по Указу Владимира Владимировича Путина объявлен Годом семьи. Сохранение и продвижение традиционных семейных ценностей действительно очень важно в наше время. Будем стараться сделать так, чтобы неделя правовой помощи стала эффективным подспорьем для семей, столкнувшихся с правовыми трудностями»,- отметил замминистра юстиции РТ Мухаррям Ибятов.

Важно отметить, что проведение таких мероприятий соответствует целям и задачам национального проекта «Демография» по линии сохранения благополучия людей.