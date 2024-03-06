В РТ вновь проведут фестиваль мусульманского кино «Алтын минбар»

Международному фестивалю мусульманского кино в Казани хотят присвоить название «Алтын минбар» («Золотой минбар»). По словам директора ГБУК РТ «Татаркино» Миляуши Айтугановой, на данный момент проводятся патентные процедуры. Причем все действия уже согласованы с президентом фестиваля Равилем хазратом Гайнутдином и всеми структурами в Татарстане, сообщает «Миллиард Татар».

Напомним, I Казанский международный фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар» провели в столице РТ 19 лет назад. Задумал данным просмотр кино директор телевидеокомпании «Исламский мир» Зауди Мамиргов из-за нехватки в эфире мусульманских фильмов. Организаторами фестиваля стали две дирекции – «московская» и «казанская». По факту Минкульт Татарстана и подведомственное ему учреждение ГУ «Татаркино» предоставляли площадку для проведения мероприятий фестиваля, транспорт, обеспечивало размещение гостей, а первым татарстанским фильмом в программе показов был «Куктау» режиссера Ильдара Ягафарова. Жители Москвы показали в Казани фильмы из мусульманских стран. Причем кинокартины отбирали сами с привлечением киноэкспертов.

По мере проведения киносмотра росли и масштабы мероприятия и по количеству стран-участниц, и по охвату СМИ, и по VIP-гостям, и – как следствие – по организационным проблемам. В 2010-м в РТ решили взять полный контроль над МФМК «Золотой минбар» и возглавить его дальнейшее руководство и организацию, а директор фестиваля Зауди Мамиргов пытался отстаивать свои права на бренд в судах и прессе и даже провел в Грозном аналогичный фестиваль «Ноев ковчег». Именно поэтому «Золотой минбар» не фигурировал в названии казанского кинофестиваля больше 10 лет.