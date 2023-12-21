В РТ в три раза увеличилась площадь застрахованных посевов

В 2023 году площадь застрахованных посевов, согласно статистике Национального союза агростраховщиков, составила 30% - это втрое больше, чем в 2022-м. При этом, как показали исследования, летняя засуха не сказалась на урожае, пишет РБК Татарстан.

По словам президента Единого объединения страховщиков агропромышленного комплекса Корнея Биждова, в республике в 2022-м страхование охватывало 10%. Однако потом Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил нарастить долю застрахованных посевов. В итоге к концу 2023-го эта доля достигла показателя в 30%.

Спикер также подчеркнул, что в РТ произошли серьезные подвижки в агростраховании. При этом он понадеялся, что подобную тему продолжат развивать.

Отметим, что в Татарстане за 2023 год было собрано 3,8 млн тонн зерна. По прогнозам, отгрузят сельскохозяйственной продукции на 280 млрд рублей. При этом в 2022-м объем отгруженной сельхозпродукции оценили в 334,1 млрд рублей.

Как сказал Биждов, в России, как и во всем мире, сельхозпроизводителей стимулирует к страхованию государство благодаря разным льготам. Он добавил, что в РФ страхованием в этом году в первый раз охватили 13% от общего объма всех посевных площадей. Для сравнения: в 2018-м эта доля составляла 1,5%.

Интересно, что в ряде регионов России на сегодняшний день охвачено страхованием 30% посевных земель, а, согласно мировым стандартам, такой охват – это показатель полноценной реализации механизма.