В РТ в рамках проекта «Школа утилизации» утилизировали более 320 тонн электролома

Фонд рационального природопользования получил почти 2 тыс. заявок от организаций Татарстана на бесплатную утилизацию старой электроники. За этот период с территории 34 населённых пунктов республики было вывезено свыше 320 тонн отходов электронного и электрического оборудования. В программе уже приняли участие 712 организаций, сообщили в пресс-службе МЭПР РТ.

С 25 по 26 ноября к проекту смогут подключиться жители Азнакаевского, Ютазинского, Бугульминского и Бавлинского районов. Для того, чтобы бесплатно сдать на утилизацию старые электроприборы, необходимо оставить заявку на официальном сайте программы, заполнив форму «Регистрация участника».

Сдать на утилизацию можно компьютерную и офисную, бытовую, научную и медицинскую технику, электроинструменты, телефоны и гаджеты, электронные и электрические игрушки, картриджи.

Основная цель проекта «Школа утилизации: электроника» – предоставление возможности жителям Татарстана безопасно и экологически грамотно избавляться от устаревшей техники.

Мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Экология», направленного на развитие экологического воспитания и бережного отношения человека к окружающей среде.