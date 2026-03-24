Общество 24 марта 2026 10:43

В РТ в рамках марафона «Рамадан – месяц добрых дел» оказали помощь 3,1 тыс. нуждающимся

В Республике Татарстан в рамках благотворительного марафона «Рамадан – месяц добрых дел» помощь получили 3 113 человек. Акция традиционно проходит по инициативе Духовного управления мусульман республики.

Как сообщили организаторы, в 2026 году благотворительный фонд «Закят» оплатил лечение и реабилитацию 48 тяжелобольным детям, а также оказал финансовую помощь 55 взрослым. Поддержка была направлена и религиозным учреждениям: медресе «Мухаммадия» получило 1 млн рублей, еще семь мечетей и медресе – в общей сложности 764 тыс. рублей.

Значительная часть средств была направлена на продовольственную помощь. В течение месяца более 500 малоимущих семей обеспечили продуктами питания – общий объем составил свыше 5 тонн.

Кроме того, фонд организовал 50 благотворительных ифтаров для 2,5 тыс. человек. Также в рамках марафона прошли отдельные акции: бесплатные стрижки для детей из нуждающихся семей и благотворительный автобусный маршрут в Казани, которым воспользовались около 1,2 тыс. пассажиров.

На реализацию инициатив в рамках марафона были направлены как адресные пожертвования, так и средства, поступившие через дистанционные каналы.

#рамадан #помощь нуждающимся
В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
Новости партнеров