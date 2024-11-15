В РТ в октябре вырос спрос на вторичную недвижимость

В октябре на основании договоров купли-продажи (ДКП) на жилые помещения Управление Росреестра по РТ зарегистрировало 6 075 переходов прав, что на 26% больше, чем в сентябре текущего года. В Казани количество таких сделок по сравнению с сентябрем увеличилось на 10% - с 1 991 до 2 189. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в октябре на 20% вырос спрос на земельные участки – с 7 430 до 8 948. А вот на жилые дома снизился на 19% – с 1 470 до 1 191.

Кроме того, в октябре более чем на четверть выросло число ипотечных сделок на жилые помещения – с 2 948 до 3 767.

«После снижения в сентябре мы вновь наблюдаем заметное увеличение количества сделок на вторичном рынке недвижимости, в том числе приобретаемой с привлечением кредитных средств. По нашим данным, спрос на квартиры подрос на 26%. При этом количество ипотечных сделок увеличилось на 28%. Одной из причин положительной динамики можно назвать традиционное повышение активности на рынке недвижимости, которое характерно для середины осени и приближающегося завершения года», – сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

Что касается первичного рынка недвижимости, по словам Лилии Бургановой, ситуация здесь ровная: в октябре количество регистраций договоров участия в долевом строительстве по сравнению с сентябрем почти не изменилось: было зарегистрировано 1022 и 1045 ДДУ, соответственно.

«На рынке недвижимости наблюдается активность и это несмотря на влияние такого внешнего негативного фактора, как высокие ипотечные ставки. Те покупатели, которые нашли подходящий объект для покупки, не откладывают сделку, поэтому положительная динамика в этом секторе сохраняется, при этом практически во всех сегментах недвижимости», – подчеркнул вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.