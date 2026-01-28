В РТ в МАХ запущен AI-помощник для бизнеса по вопросам налоговых изменений и проверок

Фото: © «Татар-информ»

Бизнес Татарстана теперь может оперативно получать информацию об изменениях в налоговом законодательстве и готовиться к проверкам с помощью искусственного интеллекта. Ключевым инструментом стал чат-бот «Помощник предпринимателя», работающий в мессенджерах Телеграм и МАХ.

Сервис, созданный на базе интернет-ресурса «Проверенный бизнес», был запущен по инициативе Министерства экономики РТ совместно с Прокуратурой РТ. Это бесплатная платформа, которая помогает предпринимателям ориентироваться в требованиях контрольной и надзорной деятельности.

Раздел «Часто задаваемые вопросы» чат-бота постоянно адаптируется под потребности бизнеса. Так, с декабря 2025 года в чат-боте появился новый раздел «Налоговая реформа». По данным внутренней статистики, более 70% всех вопросов, задаваемых боту, касаются именно изменений в налоговой сфере. Всего с момента запуска сервиса в 2025 году было обработано более 7 тыс. запросов, а уровень положительных отзывов пользователей превысил 95%.

Чат-бот, использующий технологии ИИ на базе цифровой платформы «ГосПромпт», предлагает предпринимателям комплексное решение:

Консультации о налоговой реформе: оперативные разъяснения об изменениях в законодательстве;

Подготовка к проверкам: алгоритм поведения, обоснование для запрашиваемых инспектором документов и чек-листы для самопроверки;

Информирование: путем ввода ИНН компании сообщает о запланированных на текущий год проверках, профилактических визитах и порядке их проведения;

Аналитика: на портале «Проверенный бизнес» доступен раздел, отражающий административную нагрузку на бизнес в разрезе всей республики или конкретной компании. Также собрана база типовых нарушений и способов их предотвращения.

Пользователи отмечают, что сервис повышает правовую защиту бизнеса и прозрачность во взаимодействии с контролирующими органами.

Успешный опыт Татарстана уже получил высокую оценку на федеральном уровне. Министерство экономического развития России разместило чат-бот «Помощник предпринимателя» на портале monitoring.ar.gov.ru в качестве лучшей региональной практики, рекомендованной для тиражирования в других субъектах РФ.