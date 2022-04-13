В РТ в этом году планируют отремонтировать 300 тыс. кв. метров ям на региональных дорогах

В Татарстане с 4 апреля стартовал сезон ямочного ремонта дорог. Всего в этом году планируют отремонтировать порядка 300 тыс. квадратных метров ям на региональных дорогах, сообщил заместитель директора по эксплуатации - начальник управления по ремонту и содержанию автодорог и мостовых сооружений ГКУ «Главтатдортранс» Зульфат Ханмурзин.

Всего в регионе для этих целей приспособлены 40 заводов, половина из которых уже приступила к работе, а остальные начнут в ближайшее время.

«С 4 апреля началась активная фаза весенних работ, которая включает в себя ямочный ремонт и ликвидация аварийных ям. На сегодняшний день запущено порядка 20 заводов по производству горячих асфальтобетонных смесей. Задействовано около 500 человек и 400 единиц техники. Ориентировочный объем ямочного ремонта в этом сезоне - более 300 тыс. квадратных метров. На сегодняшний день выполнено уже порядка 10% от плана, порядка 32 тыс. квадратных метров», - сказал Ханмурзин.

Он пояснил, что ямочный ремонт производится с весны по осень, а на зиму все заводы консервируются. Такая система необходима в силу особенностей смеси, которой заделывают ямы. При низкой температуре заплатка будет некачественной и быстро развалится.

Ханмурзин заверил, что на этом виде работ никак не скажутся санкции в отношении России, потому что все запчасти для оборудования были закуплены ещё осенью, а сама асфальтобетонная смесь изготавливается из отечественного сырья.

«Все заготовки комплектующих для оборудования на сезон осуществляются в январе-феврале. На сезон все уже закуплено. А все сырье у нас отечественное, его тоже заранее уже привезли. Проблем с ремонтом региональных дорог в связи с санкциями не будет», - заявил собеседник агентства.

Ремонт дорог проводят по мере необходимости. Все участки региональных дорог закреплены за подрядными организациями, которые следят за их состоянием. Кроме того, жители республики могут написать обращение по поводу ям в «Народный контроль». Ханмурзин подчеркнул, что речь идёт именно о тех дорогах, которые находятся вне населенных пунктов, исключая федеральные трассы.

Один из уже запущенных заводов по производству горячей асфальтобетонной смеси располагается в Алексеевском районе. Там создана специальная лаборатория, которая определяет идеальный состав для смеси из имеющегося сырья, а также создан большой цех под открытым небом, который и превращает щебень, песок, битум и другие элементы в асфальтобетонную смесь.

«Сначала происходит зимний завоз сырья, после чего в лаборатории оценивают его качество. По нему составляется определенная рецептура, потом их помещают в холодные бункеры, затем все поступает в сушильный барабан, там все смешивается, после чего поступает на большое сито, и затем уже помещается в грузовик, оснащенный специальным термобункером. Он нужен для того, чтобы доставить смесь в нужной температуре до места ремонта», - пояснил заведующий лабораторией ОАО «Алексеевскдорстрой» Евгений Студенцов.

После того, как асфальтобетонная смесь погружена в грузовик, ее везут непосредственно к месту ремонта, где рабочие сначала должны оградить место ремонта специальными дорожными знаками, расчистить яму, залить в нее смесь и уплотнить с помощью катка.