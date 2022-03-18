В РТ в домах вынужденных переселенцев из Украины устанавливают пожарные извещатели

ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане в домах, где проживают вынужденные переселенцы из Украины, бесплатно начали устанавливать пожарные извещатели. С такой инициативой выступил начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В данный момент в республике находятся 121 вынужденный переселенец из ДНР и ЛНР, 52 из них – дети. Девять человек проживают в пунктах временного размещения, 112 разместились у родных.

За несколько дней сотрудники МЧС обошли все адреса, где установили пожарные извещатели и подарили семьям порошковые огнетушители.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Одними из последних сотрудники МЧС посетили семью Юрия Хорошуна. В скромной малосемейке они установили три АПДИ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Юрий Хорошун долгое время защищал родной Домбасс – был сотрудником народной милиции ЛНР. Но недавно в семье появился малыш, и Хорошуны решили уехать в более спокойное и безопасное место. Для переезда выбрали Казань.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

«Отношение прекрасное, это очень хорошо, что государство о нас заботится и не забывает. Большое спасибо. Мы благодарны за заботу о нашей семье», – поделился Юрий Хорошун.

