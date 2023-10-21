В РТ в Альметьевском районе пройдёт выставка архивных документов «Без срока равности»

В понедельник, 23 октября, в селе Калейкино Альметьевского района Музей-мемориал Великой Отечественной войны, филиал Национального музея РТ, проведет выставку «Без срока давности», а также урок «живой истории» — лекцию о трагедии мирного населения в те годы.

«Нацизм не имеет национальности и может возникнуть с любой стороны конфликта, если она совершает такие зверства, как уничтожение мирного населения. Нацизм как крайнее проявление экстремизма не имеет оправдания», — поделился своими мыслями заведующий музеем-мемориалом Александр Александров.

«Без срока давности» — проект, основанный на архивных документах. Он рассказывает о несчастьях мирных жителей в годы войны, когда нацисты и их пособники проводили политику геноцида народов СССР. Посещать такие мероприятия рекомендуются учащимся классов с 8-го по 11-й.

Рассекреченные и опубликованные в рамках федерального проекта «Без срока давности», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина, архивные документы, ныне представленные на выставке, раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план истребить и поработить население страны и истощить ее ресурсы.

Мероприятия в селе Калейкино станут частью проекта «Имена героев», реализуемого при поддержке Российского военно-исторического общества с использованием средств гранта Министерства молодежи РТ.