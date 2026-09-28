В РТ увековечат память исследовательницы языка сибирских татар Диляры Тумашевой

Диляра Тумашева

Фото: kpfu.ru

В Казани установят мемориальную доску в честь доктора филологических наук, профессора, действительного члена Академии наук РТ Диляры Тумашевой. Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Памятная доска появится на доме №2а/4 по улице Кремлевской. На ней будет нанесен текст на русском и татарском языках, гласящий: «В этом доме в 1972–2006 годах жила видный языковед-тюрколог, заслуженный деятель науки РФ и РТ, кавалер ордена Ленина, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, действительный член Академии наук РТ, доктор филологических наук, профессор Диляра Гарифовна Тумашева».

Диляра Тумашева родилась 19 июля 1926 года в городе Тюмени, в семье пермских татар. С 1944 по 1949 год училась на восточном отделении филологического факультета МГУ, была оставлена в аспирантуре при кафедре тюркологии ИСАА МГУ, в 1952-м защитила кандидатскую диссертацию на тему «Татарские диалекты Западной Сибири».

С декабря 1952 года - ассистент на кафедре татарского языка Казанского государственного университета, с 1953 года – старший преподаватель, с 1957-го – доцент кафедры. В 1969-м защитила докторскую диссертацию на тему «Диалекты сибирских татар в отношении к татарскому и другим тюркским языкам», с 1970-го – профессор кафедры татарского языка КГУ.

С 1966 по 1989 год – заведующая кафедрой татарского языка, с 1989 по 1994 год – заведующая кафедрой восточных языков КГУ. С 1994 по 2001 год – профессор Института востоковедения. Кроме того, с 1971 по 1980 г. являлась деканом историко-филологического факультета КГУ. В январе 1992-го была избрана действительным членом Академии наук РТ.

Изучая идиом, на котором говорят сибирские татары, Тумашева установила, что он состоит из трех диалектов: тоболо-иртышского, томского и барабинского. Их особенности она подробно описала в трех монографиях: «Көнбатыш себер татарлары теле» (1961), «Язык сибирских татар» (1968) и «Диалекты сибирских татар» (1977). Также она выделила существующие в составе этих диалектов отдельные говоры. Автор «Словаря диалектов сибирских татар», вышедшего в 1992 году.

Кроме того, филолог фактически создала собственную научную школу по изучению морфологии татарско­го языка, особенно – глагола. В 1986-м она выпустила монографию «Татарский глагол», в котором исследуются грамматические категории этой части речи на фоне функционально-семантических категорий. Соавтор трехтомной академической «Татарской грамматики» (второго тома), в русском и татарском вариантах, которая бы­ла удостоена Государственной премии РТ в области науки и техники.

Помимо прочего, Диляра Тумашева была первой женщиной в истории Казанского университета, ставшей деканом, и первой женщиной – специалистом по татарской филологии, удостоенной звания доктора филологических наук. Ее супругом был известный театральный режиссер Равиль Тумашев. Исследовательница скончалась 22 июня 2006 года. Похоронена на кладбище казанской Ново-Татарской слободы.