Руc Тат
16+
Общество 16 февраля 2026 15:07

В РТ утвердили выплату для работников спорта, переехавших в малые населенные пункты

Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил порядок предоставления единовременных компенсационных выплат работникам сферы физической культуры и спорта, которые переезжают на работу в населенные пункты с численностью населения до 50 тыс. человек. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Размер выплаты составит 1 млн рублей. Средства будут предоставляться однократно специалистам, имеющим высшее или среднее профессиональное образование, при условии трудоустройства на полную ставку по должностям, включенным в перечень вакантных.

Уполномоченным органом определено Министерство спорта Республики Татарстан. Ведомство будет утверждать перечень вакантных должностей и принимать решения о предоставлении выплат.

