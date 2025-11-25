В РТ утвердили сумму выплат выпускникам, сдавшим ЕГЭ на максимальный балл, за 2025 год

Выпускникам образовательных учреждений установили сумму выплат за максимальный балл на едином государственном экзамене в 2025 году. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте официальных правовых актов РТ.

Для тех, кто набрал высший балл по одному предмету, сумма выплат составит 15 000 рублей. Для тех, кто идеально сдал два предмета – 25 000 рублей.

Порядок оплаты должно утвердить Министерство образования и науки РТ.