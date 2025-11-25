news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 ноября 2025 12:27

В РТ утвердили сумму выплат выпускникам, сдавшим ЕГЭ на максимальный балл, за 2025 год

Читайте нас в
Телеграм

Выпускникам образовательных учреждений установили сумму выплат за максимальный балл на едином государственном экзамене в 2025 году. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте официальных правовых актов РТ.

Для тех, кто набрал высший балл по одному предмету, сумма выплат составит 15 000 рублей. Для тех, кто идеально сдал два предмета – 25 000 рублей.

Порядок оплаты должно утвердить Министерство образования и науки РТ.

#егэ #результаты егэ #выплаты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

24 ноября 2025
Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

24 ноября 2025