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В РТ утвердили список объектов, которые нельзя отключать от электроэнергии
Раис РТ Рустам Минниханов подписал распоряжение, которым утвердил перечень объектов, которые нельзя отключать от электроэнергии в 2024 и 2025 годах из-за возможных экономических, экологических и социальных последствий. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, на период 2024-2025 годов», – сказано в документе.
В приложении перечислены в том числе здания Администрации Раиса РТ, Кабмина республики, Госсовета РТ, республиканских министерств и ведомств, Прокуратуры РТ, Арбитражного суда Поволжского округа и Управления Судебного департамента в Татарстане, медицинских учреждений, исполкомов и пр. Всего список занимает более 300 страниц.
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