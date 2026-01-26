В РТ утвердили региональную программу «История и культура народов Степной Евразии»

В Татарстане утверждена региональная программа «История и культура народов Степной Евразии». Соответствующее постановление Кабинета министров Республики Татарстан опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Программа, рассчитанная на 2026-2034 годы, представляет собой масштабный междисциплинарный научный проект с участием экспертов из стран Центральной Азии и Восточной Европы. Она направлена на расширение значения российской науки, укрепление межкультурного диалога, создание достоверных исторических знаний и противодействие фальсификации прошлого.

В документе отмечается, что историко-культурное наследие народов Степной Евразии является важным фундаментом российской цивилизации и историко-культурного ландшафта Евразийского континента. Реализация программы должна обеспечить выработку единых методологических подходов к изучению динамики развития народов региона, становления государственности, взаимодействия кочевой и оседлой культур, а также развития торговых магистралей и формирования городской культуры.

Ключевыми направлениями работы станут историко-культурные исследования, археологические экспедиции и архивные поиски, издание научной и популярной литературы, развитие межкультурного диалога, проведение международных форумов и конференций, цифровизация материалов и расширение международного сотрудничества.

В числе задач программы – создание единого цифрового пространства историко-культурного наследия, формирование научной модели развития культур Степной Евразии, популяризация науки и укрепление исторической памяти. Также предполагается подготовка и публикация научных и научно-популярных изданий, видеоматериалов, а также проведение мероприятий с участием ученых из стран Евразии и других регионов мира.