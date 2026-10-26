Вузам РТ будут выделять грант на развитие химического образования

В Татарстане утвержден порядок предоставления в 2026 году гранта в форме субсидии высшему учебному заведению на развитие системы реализации образовательных программ высшего образования в сфере химических технологий и новых материалов в партнерстве с предприятием нефтегазохимической отрасли. Соответствующее постановление Кабинета министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Из документа следует, что предоставляется один грант в размере 80 млн рублей. Эти средства могут быть направлены на приобретение товаров, непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов, включая приобретение программного обеспечения и оборудования, на приобретение основных средств, необходимых для достижения цели гранта, а также на оплату по договорам поставки, оказания услуг, выполнения работ, аренды, заключенным в связи с реализацией проектов по подготовке необходимых специалистов.

Уставные цели, задачи и предмет деятельности участника отбора должны предусматривать реализацию образовательных программ по направлениям подготовки «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование», «Информатика и вычислительная техника», «Электроэнергетика и электротехника», «Управление в технических системах».

Кроме того, на территории вуза, претендующего на грант, должны размещаться учебный и научный центры предприятия нефтегазохимической отрасли общей площадью не менее 3,5 тыс. кв. метров с целью интеграции образовательного, научного и инновационного потенциалов высшего учебного заведения и данного предприятия. Помимо этого, вуз-претендент должен быть учрежден Министерством науки и высшего образования РФ и осуществлять деятельность на территории Татарстана не менее трех лет.

Среди критериев эффективности предоставления гранта присутствует разработка, в том числе актуализация, в партнерстве с предприятиями нефтегазохимической отрасли не менее пяти образовательных программ по направлениям «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование», «Информатика и вычислительная техника», «Электроэнергетика и электротехника», «Управление в технических системах».

Другие критерии – реализация в 2026/2027 учебном году соответствующих программ, обновление для этого материально-техническое обеспечения на площади не менее 2 тыс. кв. метров и обеспечение устойчивого работоспособного состояния систем жизнеобеспечения здания на указанной площади.